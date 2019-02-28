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Жителів Києва та області попередили про погіршення погодних умов у найближчі години

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Жителів Києва та області попередили про різке погіршення погодних умов у найближчі години. Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.

"У найближчі три годин з утриманням до кінця доби 28 лютого та протягом 1 березня у Києві та Києвській області пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили УНН. 

Крім того, до кінця доби 28 лютого та протягом 1 березня пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Як повідомляв УНН, до кінця тижня у західних та північних областях вночі сніг, вдень дощ.

3-4 березня в Україні без опадів, лише у західних та північних областях 4 березня вночі сніг, вдень дощ. Температура вночі 1-7° морозу, вдень 1-7° тепла; 3 березня у східних областях та на півночі Лівобережжя вночі 7-13° морозу, вдень близько 0°; 4 березня у західних областях вночі близько 0°, вдень 7-13° тепла. 

Синоптики додали, що на Київщині 3 березня без опадів, 4 березня вночі сніг, вдень дощ. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 1-6° тепла.

 

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