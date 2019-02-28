Жителей Киева и области предупредили об ухудшении погодных условий в ближайшие часы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Жителей Киева и области предупредили о резком ухудшении погодных условий в ближайшие часы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укргидрометцентра.
"В ближайшие три часа и до конца суток 28 февраля и в течение 1 марта в Киеве и Киевской области порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - сообщили УНН.
Кроме того, до конца суток 28 февраля и в течение 1 марта порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Как сообщал УНН, до конца недели в западных и северных областях ночью снег, днем дождь.
3-4 марта в Украине без осадков, лишь в западных и северных области 4 марта ночью снег, днем дождь. Температура ночью 1-7 ° мороза, днем 1-7 ° тепла; 3 марта в восточных областях и на севере Левобережья ночью 7-13 ° мороза, днем около 0 °; 4 марта в западных областях ночью около 0 °, днем 7-13 ° тепла.
Синоптики добавили, что в Киевской области и Киеве 3 марта без осадков, 4 марта ночью снег, днем дождь. Температура ночью 2-7 ° мороза, днем 1-6 ° тепла.