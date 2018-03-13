Жителі Словаччини вважають недостатньою відставку голови МВС через вбивство журналіста
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Відставки міністра внутрішніх справ Словаччини Роберта Калиняка є недостатньою, вважають організатори акцій протесту під назвою “За гідну Словаччину”. Про це повідомляє УНН з посиланням на словацьке видання Aktuality.sk, у якому працював вбитий журналіст.
“Його відставка повинна бути лише початком. Початком чудового прибирання. Бо законна вимога цивільної громадськості жити в країні, де корупція не є стандартом. Там, де немає посилання на організовану злочинність у урядових колах”, — зазначає журналістка видання Станіслава Харкотова.
Організатори закликають населення на нові акції протесту.
“Демонстрації вимагають не тільки ретельного та незалежного розслідування вбивств Яна Куцяка та Мартіни Кушнірж за участю міжнародних слідчих та вивчення всіх справ, які зазначив Ян (у власних журналістських розслідуваннях), але також і повної відставки уряду”, - цитує видання повідомлення організаторів.
“Ми, молоді люди, народжені під час "Оксамитової революції“, закликаємо вас всіх — студентів, учнів коледжів, працівників, підприємців приєднатися до нас. Давайте покажемо, що громадськість хоче добре керовану країну і готова протистояти порушенням такого порядку”, — цитує видання організаторів акції.
Як повідомляв УНН, голова МВС Словаччини подав у відставку після вбивства журналіста.