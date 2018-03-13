Жители Словакии считают недостаточной отставку главы МВД из-за убийства журналиста
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Отставки министра внутренних дел Словакии Роберта Калиняка недостаточно, считают организаторы акций протеста под названием “За достойную Словакию”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на словацкое издание Aktuality.sk, в котором работал убитый журналист.
“Его отставка должна быть только началом. Началом замечательной уборки. Потому законное требование гражданской общественности жить в стране, где коррупция не является стандартом. Там, где нет ссылки на организованную преступность в правительственных кругах”, — отмечает журналистка издания Станислава Харкотова.
Организаторы призывают население на новые акции протеста.
“Демонстрации требуют не только тщательного и независимого расследования убийств Яна Куцяка и Мартины Кушнирж с участием международных следователей и изучения всех дел, отмеченных Яном (в собственных журналистских расследованиях), но также и полной отставки правительства”, - цитирует издание сообщение организаторов акций.
“Мы, молодые люди, рожденные во время "Бархатной революции“, призываем вас всех — студентов, учащихся колледжей, работников, предпринимателей присоединиться к нам. Давайте покажем, что общественность хочет хорошо управляемую страну и готова противостоять нарушениям такого порядка”, - цитирует издание организаторов акций.
Как сообщал УНН, глава МВД Словакии подал в отставку после убийства журналиста.