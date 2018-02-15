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Жителі Сходу України не розуміють, чому досі триває конфлікт – Хуг

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Цивільні особи, що проживають по обидва боки лінії зіткнення на Донбасі, стверджують, що не розуміють, чому і досі триває конфлікт. Про це сказав перший заступник Голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СMM) Александр Хуг у четвер під час прес-брифінгу в Сєвєродонецьку, передає УНН.

“Щодня лінію розмежування перетинають до 40 тисяч цивільних. У мирних жителів по обидві сторони лінії зіткнення є одне лиш побажання — щоб припинився цей конфлікт. Вони також стверджують, що не розуміють, чому і досі триває цей конфлікт”, — зазначив Хуг.

За його словами, фактом є те, що негативні події припиняються, коли сторони сідають за стіл переговорів.

“Ми також знаємо про те, що коли особи, які ухвалюють рішення — люди в костюмах, — сідають і домовляються, то всі негативні події припиняються, і це є факти”, — додав він.

Як повідомляв УНН, уповноважена Президента з питань мирного врегулювання конфлікту в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко заявила, що зустріч гуманітарної підгрупи у Мінську 14 лютого завершилася безрезультатно через деструктивну позицію підконтрольних Кремлю представників ОРДЛО і їх кураторів з РФ.

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