Жители Востока Украины не понимают, почему до сих пор продолжается конфликт - Хуг
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Граждане, проживающие по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе, утверждают, что не понимают, почему до сих пор продолжается конфликт. Об этом сказал первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СMM) Александр Хуг в четверг на пресс-брифинге в Северодонецке, передает УНН.
"Ежедневно линию разграничения пересекают до 40 тысяч гражданских. У мирных жителей по обе стороны линии соприкосновения одно лишь желание - чтобы прекратился этот конфликт. Они также утверждают, что не понимают, почему до сих пор продолжается этот конфликт", - отметил Хуг.
По его словам, фактом является то, что негативные события прекращаются, когда стороны садятся за стол переговоров.
"Мы также знаем о том, что когда лица, принимающие решения - люди в костюмах, - садятся и договариваются, то все негативные события прекращаются, и это факты", - добавил он.
Как сообщал УНН, уполномоченная Президента по вопросам мирного урегулирования конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко заявила, что встреча гуманитарной подгруппы в Минске 14 февраля завершилась безрезультатно из-за деструктивной позиции подконтрольных Кремлю представителей ОРДЛО и их кураторов из РФ.