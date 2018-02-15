Жители Востока Украины не понимают, почему до сих пор продолжается конфликт - Хуг

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 73626 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 88421 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 91070 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109987 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101232 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104930 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111908 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117128 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Жители Востока Украины не понимают, почему до сих пор продолжается конфликт - Хуг

Жители Востока Украины не понимают, почему до сих пор продолжается конфликт - Хуг

Киев  •  УНН

 • 17267 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Граждане, проживающие по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе, утверждают, что не понимают, почему до сих пор продолжается конфликт. Об этом сказал первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СMM) Александр Хуг в четверг на пресс-брифинге в Северодонецке, передает УНН.

"Ежедневно линию разграничения пересекают до 40 тысяч гражданских. У мирных жителей по обе стороны линии соприкосновения одно лишь желание - чтобы прекратился этот конфликт. Они также утверждают, что не понимают, почему до сих пор продолжается этот конфликт", - отметил Хуг.

По его словам, фактом является то, что негативные события прекращаются, когда стороны садятся за стол переговоров.

"Мы также знаем о том, что когда лица, принимающие решения - люди в костюмах, - садятся и договариваются, то все негативные события прекращаются, и это факты", - добавил он.

Как сообщал УНН, уполномоченная Президента по вопросам мирного урегулирования конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко заявила, что встреча гуманитарной подгруппы в Минске 14 февраля завершилась безрезультатно из-за деструктивной позиции подконтрольных Кремлю представителей ОРДЛО и их кураторов из РФ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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