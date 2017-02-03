Жителі Макіївки повідомили про рух колони бойовиків з танками і "Градами" - П.Аброськін

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Жителі окупованої Макіївки напередодні повідомили про рух колони техніки бойовиків, де було 20 танків Т-90, 15 САУ і "Гради", в сьогодні вже було помітно "результати роботи" цієї техніки в Авдіївці. Про це повідомив начальник ГУ НП у Донецькій області В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.