Жителі Макіївки повідомили про рух колони бойовиків з танками і "Градами" - П.Аброськін
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Жителі окупованої Макіївки напередодні повідомили про рух колони техніки бойовиків, де було 20 танків Т-90, 15 САУ і "Гради", в сьогодні вже було помітно "результати роботи" цієї техніки в Авдіївці. Про це повідомив начальник ГУ НП у Донецькій області В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Вчора ввечері в Макіївці наші громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території, бачили на власні очі та передали мені інформацію про рух колони техніки бойовиків: 20 танків Т-90, 15 САУ, "Гради". А сьогодні вже я побачив в Авдіївці "результати роботи" цієї техніки – будинки 90, 92 на вул. Колосова (колишня Кирова) отримали пошкодження.", - зазначив він.
З його слів, постраждалих немає.
"Тільки за останні шість днів в Авдіївці пошкоджені 92 житлових будинків. Загинуло 3 мирних жителів та 9 громадян отримали поранення", - додав В.Аброськін.
Як повідомляв УНН, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами почали вивозити з Авдіївки. З міста евакуйовано вже 200 людей.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. У Радбезі ООН відбулося засідання, де розглянули ситуацію в Україні.
3 лютого російська сторона в СЦКК письмово гарантувала премир'я в районі прориву ЛЕП під Авдіївкою.
З початку загострення, за даними поліції, надійшли повідомлення про 3 загиблих мирних жителів і 9 поранених цивільних.