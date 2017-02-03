Жители Макеевки сообщили о движении колонны боевиков с танками и "Градами" - В.Аброськин

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Жители оккупированной Макеевки накануне сообщили о движении колонны техники боевиков, где было 20 танков Т-90, 15 САУ и "Грады", в настоящий момент уже были заметны "результаты работы" этой техники в Авдеевке. Об этом сообщил начальник ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, передает УНН.