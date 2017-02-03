Жители Макеевки сообщили о движении колонны боевиков с танками и "Градами" - В.Аброськин
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Жители оккупированной Макеевки накануне сообщили о движении колонны техники боевиков, где было 20 танков Т-90, 15 САУ и "Грады", в настоящий момент уже были заметны "результаты работы" этой техники в Авдеевке. Об этом сообщил начальник ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Вчера вечером в Макеевке наши граждане Украины, которые проживают на временно оккупированной территории, видели собственными глазами и передали мне информацию о движении колонны техники боевиков: 20 танков Т-90, 15 САУ, "Грады". А сегодня уже я увидел в Авдеевке "результаты работы" этой техники - дома 90, 92 на ул. Колосова (бывшая Кирова) получили повреждения.", - отметил он.
По его словам, пострадавших нет.
"Только за последние шесть дней в Авдеевке повреждены 92 жилых домов. Погибло 3 мирных жителя и 9 граждан получили ранения", - добавил В.Аброськин.
Как сообщал УНН, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями начали вывозить из Авдеевки. Из города эвакуированы уже 200 человек.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание пострадать ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия в Донбассе. В Совбезе ООН состоялось заседание, где рассмотрели ситуацию в Украине.
3 февраля российская сторона в СЦКК письменно гарантировала перемирие в районе прорыва ЛЭП под Авдеевка.
С начала обострения, по данным полиции, поступили сообщения о 3 погибших мирных жителях и 9 раненых гражданских.