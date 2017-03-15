Житель Черкащини підпалив свою дружину
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Черкаські правоохорнці затримали чоловіка, який підпалив свою дружину. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Черкаської області.
Поліція отримала повідомлення від медпрацівників однієї із лікарень міста, що до них доставлена жінка з сильними опіками голови, тулуба та обличчя.
Працівники поліції встановили особу потерпілої, нею виявилася 42-річна жителька міста Сміли. Як з’ясували правоохоронці, вона посварилася зі своїм 55-річним чоловіком, який прийшов додому на підпитку. Він почав погрожувати, що підпалить її і вийшов з будинку. Через декілька хвилин чоловік повернувся з пластиковою пляшкою наповненою бензином, облив її і підпалив, після чого втік з місця події. Жінці допомогли сусіди, які загасили полум’я та викликали швидку.
Протягом доби працівники поліції розшукували зловмисника. Його затримали в місті Сміла в одному з готелів, де він переховувався.
Зловмиснику інкримінується замах на вбивство. Йому загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, Дніпровська поліція спіймала жінку, яка зарізала сестру.