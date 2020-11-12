Жіноча збірна України здобула другий виграш у відборі на Євробаскет-2021

Вирішальною можна вважати другу чверть протистояння в якій українки розгромили суперниць, набравши вдвічі більше очок (28:14). Надалі "жовто-блакитним" вдалося втримати зароблену перевагу – 84:66.

Найрезультативнішою стала капітан української команди Аліна Ягупова. На останніх секундах вона встигла оформити тріпл-дабл – 22 очка, 12 підбирань, 10 передач.

Відзначимо, що збірна України в доброму емоційному стані готуватиметься до другого поєдинку осіннього кваліфікаційного вікна – 14 листопада проти Бельгії, яка йде без поразок (2:0). Українки мають 2 перемоги при 1-му фіаско.