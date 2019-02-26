Жіноча збірна України розгромила хорваток на міжнародному турнірі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. У своєму першому матчі на турнірі "Croatia Womens Cup 2019" українська жіноча збірна з футболу переграла збірну-господарку Хорватію, повідомляє УНН з посиланням на ФФУ.
Рахунок зустрічі 4:0 констатував беззаперечну перевагу "синьо-жовтих". Хет-трик оформила Андрухів, ще одного разу відзначилася Апанащенко.
Склад України: Самсон, Панцулая (Філенко, 69), Подольська (Ковтун, 76), Кравець, Басанська, Кочнєва (Тараканова, 58), Китаєва, Апанащенко, Романенко (Куніна, 58), Андрухів, Калініна.
Підопічні Наталії Зінченко проведуть на турнірі ще два матчі — проти Словенії (2 березня) та стиковий поєдинок із командою іншої групи (4 березня).