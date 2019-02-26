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23 березня, 12:58 • 167026 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 429422 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

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Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 406851 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 412355 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 303999 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 251728 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

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Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

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Жіноча збірна України розгромила хорваток на міжнародному турнірі

Жіноча збірна України розгромила хорваток на міжнародному турнірі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. У своєму першому матчі на турнірі "Croatia Womens Cup 2019" українська жіноча збірна з футболу переграла збірну-господарку Хорватію, повідомляє УНН з посиланням на ФФУ.

Рахунок зустрічі 4:0 констатував беззаперечну перевагу "синьо-жовтих". Хет-трик оформила Андрухів, ще одного разу відзначилася Апанащенко.

Склад України: Самсон, Панцулая (Філенко, 69), Подольська (Ковтун, 76), Кравець, Басанська, Кочнєва (Тараканова, 58), Китаєва, Апанащенко, Романенко (Куніна, 58), Андрухів, Калініна.

Підопічні Наталії Зінченко проведуть на турнірі ще два матчі — проти Словенії (2 березня) та стиковий поєдинок із командою іншої групи (4 березня).

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