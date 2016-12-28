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Жінку, яка до смерті забила співмешканку батька, затримали на Донеччині

Жінку, яка до смерті забила співмешканку батька, затримали на Донеччині

Київ • УНН

 • 7109 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Торецьку затримано жінку, яка під час сварки забила до смерті співмешканку свого батька. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Донецької області.

Вчора, 27 грудня, до поліції надійшло повідомлення від 60-річного місцевого жителя, що його сусіди сваряться та вчинили бійку. Виїхавши за повідомленням на місце події, правоохоронці виявили у будинку, де відбувалась бійка, труп 35-річної жінки, із явними ознаками насильницької смерті.

Поліцейські встановили, що незадовго до бійки до хазяїна будинку, який жив зі своєю співмешканкою, у гості прийшла донька. Компанія вирішила влаштувати невелике застілля, та під час вживання спиртних напоїв між двома жінками виникла сварка. Донька хазяїна стала агресивно себе поводити та почала бити свою опонентку. Вона наносила удари по голові та обличчю жінки, навіть коли остання впала. Від отриманих чисельних травм потерпіла померла на місці.

Поліцейські знайшли підозрювану протягом години. Зловмисниця зараз затримана в порядку статті 208 КПК України та надає свідчення.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

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