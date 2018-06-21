Жінки та чоловіки: стало відомо, кого в Україні більше

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Кількість жінок в Україні більша, ніж кількість чоловіків. Про це повідомили у Державній службі статистики України, передає УНН.

“У структурі населення України за статтю 53,7% (22 млн 658,6 тис. осіб) складають жінки і 46,3% (19 млн 558,2 тис. осіб) — чоловіки”, — йдеться у повідомленні.

Загалом, чисельність постійного населення України на 1 січня 2018 року (за оцінкою) становила 42 млн 216,8 тис. осіб (на 1 січня 2017 року — 42 млн 414,9 тис. осіб). Із них 29 млн 132,2 тис. осіб (69%) — жителі міст і 13 млн 84,6 тис. осіб (31%) — жителі сільської місцевості.

Нагадаємо, протягом січня—квітня 2018 року українців поменшало на 85,7 тис. осіб.

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