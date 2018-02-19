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Жінкам у Саудівській Аравії дозволили відкривати власний бізнес

Жінкам у Саудівській Аравії дозволили відкривати власний бізнес

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. У Саудівській Аравії жінкам дозволили відкривати власний бізнес без згоди чоловіка або “опікуна”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Gulf News.

“Відтепер жінки можуть відкривати свій бізнес і користуватися електронним послугами, не надаючи доказів про згоду свого опікуна”, — заявили в Міністерстві торгівлі та інвестицій королівства.

Згідно із законодавством у Саудівській Аравії, раніше, аби розпочати власну справу, жінки повинні були представити згоду свого “опікуна” — зазвичай чоловіка, батька або брата.

Жінкам не дозволялось особисто працювати з державною документацією.

Як повідомляв УНН, США до кінця року можуть стати лідерами з видобутку нафти, обігнавши Росію і Саудівську Аравію. Такий прогноз Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) міститься в лютневому звіті агентства.

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