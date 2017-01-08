Жінка вбила чоловіка у Запоріжжі

Інцидент стався близько 1:30 8 січня. Дружина нанесла ножове поранення чоловіку. Лікарі швидкої констатували смерть 51-річного чоловіка.

Жінку забрали в райвідділок поліції. А неповнолітню доньку сімейної пари забрала до себе сестра затриманної матері. Про це кореспонденту УНН повідомила прес-офіцер патрульної поліції Запоріжжя Юлія Шеймухова.

Нагадаємо, 6 січня у лікарні в Заводському районі Запоріжжя просто у лікарняній палаті чоловік вбив брата.