Жінка в Чернігові схопила і силоміць утримувала злочинця до приїзду поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. В Чернігові жінка схопила злочинця та силоміць утримувала його до приїзду поліції. Про це повідомляє Національна поліція України в Facebook, передає УНН.
“Місцева мешканка стала свідком пограбування молодої дівчини. Не зволікаючи, вона схопила злодія і не давала йому втекти. Чоловік, вириваючись з рук, вмовляв відпустити його. Навіть пропонував за це гроші”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, поліція затримала 10 осіб, причетних до перестрілки, яка сталася біля гуртожитку з переселенцями на вул.Обухівська в місті Києві. Затримання відбулося на вул.Чорнобильська, неподалік від гуртожитку переселенців. Спецпризначенці затримали три автомобілі з європейськими номерами. В автомобілях провели обшуки, в ході яких вилучили чорні маски з отворами для очей та рота.