Жінка намагалася перенести на окупований Донбас товарів майже на 2 млн грн

Як зазначається, жінка порушила порядок переміщення з району проведення операції Об’єднаних сил.

“Для здійснення протиправних дій дана громадянка залучила вісьмох громадян, які у пішому порядку переносили через КПВВ необхідний вантаж. Загалом жінка мала на меті перемістити на окуповану територію 48 коробок із виробами, які використовуються у харчовій промисловості на загальну суму 1,7 мільйонів гривень”, — сказано у повідомленні.

Стосовно жінки співробітники ДФС склали протокол через те, що обсяг переміщених товарів перевищив норми, визначені наказом Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України № 39 від 27 березня 2017 року.

Товар вилучено до прийняття рішення у суді.

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