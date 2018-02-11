Жінка на Закарпатті зарізала дворічну дитину і намагалася накласти на себе руки

“На лінію „102“ надійшло повідомлення від лікаря приймального відділення дитячої обласної лікарні про те, що до закладу доставили 2-річну дівчинку без ознак життя. На тілі дитини були явні сліди насильницької смерті. Наразі слідством встановлено, що у селі Березинка Мукачівського району 28-річна місцева мешканка, доки вдома не було її чоловіка, нанесла ножові поранення своїй доньці 2016 року народження. У той час до кімнати увійшов батько жінки, якого вона попередньо просила приїхати. 50-річний чоловік відштовхнув доньку від онучки. У ході конфлікту жінка нанесла кілька ударів ножем і йому.

Чоловік відвіз дитину до дитячої лікарні, та дорогою дівчинка померла”, — повідомляють у поліції.

Поліцейські на місці трагедії встановили, що 28-річна жінка після нанесення ножових поранень дитині та своєму батькові намагалася покінчити з життям. Підозрювану лікарі врятували. Медики надали їй першочергову медичну допомогу. Вона перебуває у реанімації.

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Заступник начальника слідчого відділу Мукачівського відділення поліції за даним фактом відкрив кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство малолітньої дитини. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Жінці вже повідомили про підозру у вчиненні злочину.

Станом на тепер, підозрювану у вбивстві затримано у порядку ст. 208 КПК України. Біля реанімаційного відділення виставлено цілодобовий наряд правоохоронців. Подальшу долю підозрюваної вирішить суд. Слідство у справі триває.

Нагадаємо, минулого року на Закарпатті понад 94% убивств було скоєно на побутовому ґрунті.