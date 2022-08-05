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Жертвами війни рф проти України стало 359 дітей

Жертвами війни рф проти України стало 359 дітей

Київ • УНН

 • 91589 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україні загинуло 359 дітей та понад 700 дістали поранення різного ступеню тяжкості. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал Офісу Генпрокурора.

Цитата

"Станом на ранок 5 серпня 2022 року більше 1059 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 359 дітей загинуло та понад 700 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота зі встановлення постраждалих у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 371, Харківській - 195, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 57, Херсонській - 54, Запорізькій - 40.

Так, 4 серпня внаслідок обстрілу ворогом зупинок громадського транспорту в центрі Торецька Донецької області поранення отримали троє дітей віком від 8 до 15 років.

"Стало відомо про загибель 14-річного хлопчика внаслідок обстрілів м. Маріуполя Донецької області на початку збройної агресії. Також в ході фіксації злочинів, вчинених окупантами на території Донецької області, стало відомо про поранення внаслідок обстрілів ще чотирьох дітей", - інформує Генпрокуратура.

Окрім того, бомбардуваннями та обстрілами збройні сили рф пошкодили 2211 закладів освіти, з них 230 - зруйновано повністю.

Доповнення

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну російські окупанти депортували 5754 українських дітей.

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