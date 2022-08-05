Жертвами войны рф против Украины стали 359 детей

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"По состоянию на утро 5 августа 2022 года более 1059 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 359 детей погибли и более 700 получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по установлению пострадавших в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 371, Харьковской – 195, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 57, Херсонской – 54, Запорожской – 40.

Так, 4 августа в результате обстрела врагом остановок общественного транспорта в центре Торецка в Донецкой области ранения получили трое детей в возрасте от 8 до 15 лет.

"Стало известно о гибели 14-летнего мальчика в результате обстрелов г. Мариуполя Донецкой области в начале вооруженной агрессии. Также в ходе фиксации преступлений, совершенных оккупантами на территории Донецкой области, стало известно о ранениях в результате обстрелов еще четырех детей", – информирует Генпрокуратура.

Кроме того, бомбардировками и обстрелами вооруженные силы рф повредили 2211 учебных заведений, из них 230 – разрушены полностью.

Дополнение

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину российские оккупанты депортировали 5754 украинских детей.