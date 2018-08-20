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Жертвами нападу бойовиків на селище в Нігерії стали 19 осіб

Київ • УНН

 • 8503 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Група бойовиків здійснила збройний напад на селище Майларі в нігерійському штаті Борно; жертвами атаки стали 19 мирних жителів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на одного з жителів села Абачу Умара, інформує УНН.

Жертвами нападу бойовиків на селище в Нігерії стали 19 осіб

За його словами, бойовики-ісламісти напали на селище в неділю, 19 серпня, близько 2-ї години ранку. За його підрахунками, у результаті події загинули щонайменше 19 осіб, серед яких виявився його молодший брат.

Умар розповів, що озброєні бойовики були помічені поряд зі селом за три дні до нападу. Він зазначив, що місцеві жителі попередили про це урядові війська, дислоковані в сусідньому місті Гудумбалі, проте ніяких дій з їх боку зроблено не було.

Абача Умар не зміг відповісти на питання, чи могли бойовики, що напали на селище, бути пов’язані з радикальним нігерійським угрупованням “Боко Харам” або осередком терористичної організації “Ісламська держава” — Islamic State in West Africa (ISWA).

Нагадаємо, угрупування “Боко Харам” стало відомим у світі в 2014 році, коли ісламісти викрали у штаті Борно на північному сході Нігерії 276 переважно школярок переважно християнського віросповідання. Деяким з дівчаток вдалося втекти, ще 82 учениці були звільнені в травні 2017 року. Взамін нігерійська влада випустила на волю десятки ув’язнених бойовиків.

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