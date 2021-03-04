Жереб визначив півфінальні пари Кубку України з футболу

Деталі

Визначати півфінальні пари з-поміж трьох клубів Прем’єр-ліги та одного представника Першої ліги допомагали головний тренер юнацької збірної України U-17 Сергій Нагорняк та телеведуча Олександра Лобода.

У підсумку лідер Першої ліги "Агробізнес" буде протистояти на даний момент першій команді УПЛ – київському "Динамо".

В іншому протистоянні зійдуться "Олександрія" та "Зоря".

Півфінальні протистояння пройдуть 21-го квітня.

Доповнення

Окрім пар 1/2 фіналу, було визначено господаря поля у фінальному матчі турніру, що має пройти в Тернополі на міському стадіоні 12 травня 2021 року.