Жереб визначив півфінальні пари Кубку України з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. У Києві в Будинку футболу відбулася церемонія жеребкування 1/2 фіналу Кубку України-2020/2021, передає УНН з посиланням на сайт УАФ.
Деталі
Визначати півфінальні пари з-поміж трьох клубів Прем’єр-ліги та одного представника Першої ліги допомагали головний тренер юнацької збірної України U-17 Сергій Нагорняк та телеведуча Олександра Лобода.
У підсумку лідер Першої ліги "Агробізнес" буде протистояти на даний момент першій команді УПЛ – київському "Динамо".
В іншому протистоянні зійдуться "Олександрія" та "Зоря".
Півфінальні протистояння пройдуть 21-го квітня.
Доповнення
Окрім пар 1/2 фіналу, було визначено господаря поля у фінальному матчі турніру, що має пройти в Тернополі на міському стадіоні 12 травня 2021 року.