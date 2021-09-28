Жан Беленюк та Олександр Усик разом відвідали матч “Шахтар-Інтер”
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. На матч Ліги чемпіонів Шахтар-Інтер в Києві прийшли разом подивитися футбол чемпіон з боксу в чотирьох версіях суперважкої ваги Олександр Усик і олімпійський чемпіон Токіо з греко-римської боротьби Жан Беленюк. Про це пише УНН з посиланням на Instagram Баланюка.
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Чемпіон з греко-римської боротьби опублікував на своїй сторінці фото з Усиком, який перемігши Джошуа, став новим чемпіоном у суперважкій вазі.
“З Чемпом”, — підписав фото Беленюк.
Нагадаємо
Українець Жан Беленюк — олімпійський чемпіон цьогорічних Ігор у Токіо, виборов золото. У фіналі він здолав триразового призера чемпіонатів світу — угорця Віктора Лорінца.