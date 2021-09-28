Жан Беленюк и Александр Усик вместе посетили матч "Шахтер-Интер"

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 113576 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 126318 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 110464 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 109189 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 137883 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121682 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 161387 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143248 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172986 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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Жан Беленюк и Александр Усик вместе посетили матч "Шахтер-Интер"

Жан Беленюк и Александр Усик вместе посетили матч "Шахтер-Интер"

Киев  •  УНН

 • 57650 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. На матч Лиги чемпионов Шахтер-Интер в Киеве пришли вместе посмотреть футбол чемпион по боксу в четырех версиях супертяжелого веса Александр Усик и олимпийский чемпион Токио по греко-римской борьбе Жан Беленюк. Об этом пишет УНН со ссылкой на Instagram Беленюка.

Детали

Чемпион по греко-римской борьбе опубликовал на своей странице фото с Усиком, который победив Джошуа, стал новым чемпионом в супертяжелом весе.

"С Чемпом", - подписал фото Беленюк.

Напомним

Украинец Жан Беленюк - олимпийский чемпион нынешних Игр в Токио, завоевал золото. В финале он победил трехкратного призера чемпионатов мира - венгра Виктора Лоринца.

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