Жан Беленюк и Александр Усик вместе посетили матч "Шахтер-Интер"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. На матч Лиги чемпионов Шахтер-Интер в Киеве пришли вместе посмотреть футбол чемпион по боксу в четырех версиях супертяжелого веса Александр Усик и олимпийский чемпион Токио по греко-римской борьбе Жан Беленюк. Об этом пишет УНН со ссылкой на Instagram Беленюка.
Детали
Чемпион по греко-римской борьбе опубликовал на своей странице фото с Усиком, который победив Джошуа, стал новым чемпионом в супертяжелом весе.
"С Чемпом", - подписал фото Беленюк.
Напомним
Украинец Жан Беленюк - олимпийский чемпион нынешних Игр в Токио, завоевал золото. В финале он победил трехкратного призера чемпионатов мира - венгра Виктора Лоринца.