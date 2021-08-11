Жан Беленюк про результати Олімпіади для України і цькування Ярослави Магучіх

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"Я думаю, що всі спортсмени і так підтримують Ярославу, а от щодо реакції Міноборони - мені самому цікаво, яку бесіду вони хочуть провести, я цього не розумію. Необхідну роботу повинно було проводити профільне Міністерство спорту і федерації до Олімпіади, а не зараз Міноборони", - сказав Беленюк.

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За словами спортсмена, фінансування важливе для підготовки спортсменів. "Але важливо з розумом його використовувати. І тут є питання. До мене зараз звертаються спортсмени, які говорять, що, наприклад, для їх більш якісної підготовки потрібно було збори провести за кордоном, в той же час їх проводять в Херсонській області, тому що так легше і не потрібно морочитися. У бюджеті 2021 року був виділено більше 400 млн на підготовку до Олімпійських ігор та інших міжнародних (напр. Всесвітні ігри) змагань. Тому, тепер нам важливо навчитися з розумом використовувати цей ресурс", - говорить Беленюк.

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Олімпійський чемпіон розповідає УНН, що робота над помилками України на Іграх тільки почалася. Але вже точно можна сказати, що варто було б взяти більше тренерів, а не працівників Міністерства. Для спортсмена на таких важливих змаганнях дуже важлива підтримка особистого тренера.

"Є питання щодо необхідності акліматизації. Наші легкоатлети, марафонці написали мені, що фактично приїхали за 1,5 дня до старту і з урахуванням різниці в часі 6 годин, це абсолютно неприпустимо, коли інші країни змогли забезпечити своїм спортсменам час акліматизації в Токіо. Зараз я спілкуюся зі спортсменами для того, що б дізнатися всі нюанси і проблеми, оскільки кожен вид спорту вимагає свого підходу. Будемо намагатися робити все, що б уникнути в майбутньому подібних ситуацій", - резюмує Беленюк.

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