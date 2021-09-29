Жахлива аварія на півночі Ізраїлю: 8 загиблих та десятки поранених дітей

Деталі

В даний час до місця аварії прямують сили порятунку, в тому числі гелікоптери MDA і IDF, які, як очікується, доставлять серйозно поранених до лікарні. За даними MDA, серед поранених 4 людини без свідомості, що потрапили в пастку в автомобілі, ще 5 осіб мають поранення середнього і важкого ступеня та близько 30 осіб отримали легкі і незначні поранення.

За інформацією Telegram-каналу "Израильские трудовые будни", йдеться про 8 загиблих в результаті зіткнення.

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