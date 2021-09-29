Жахлива аварія на півночі Ізраїлю: 8 загиблих та десятки поранених дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Сорок осіб, в тому числі діти, постраждали в автокатастрофі на дорозі № 89 в регіоні Галілея на півночі Ізраїлю біля кордону з Ліваном. За попередніми даними, це була аварія між автобусом і приватним автомобілем. В результаті удару, автобус перекинувся на бік. Про це інформує УНН з посиланням на ізраїльське видання Вhol.
Деталі
В даний час до місця аварії прямують сили порятунку, в тому числі гелікоптери MDA і IDF, які, як очікується, доставлять серйозно поранених до лікарні. За даними MDA, серед поранених 4 людини без свідомості, що потрапили в пастку в автомобілі, ще 5 осіб мають поранення середнього і важкого ступеня та близько 30 осіб отримали легкі і незначні поранення.
За інформацією Telegram-каналу "Израильские трудовые будни", йдеться про 8 загиблих в результаті зіткнення.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Масштабна ДТП в Одеській області: постраждало четверо дорослих та 6-річний хлопчик