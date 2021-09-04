Згорів заживо: у Києві сталось ДТП, внаслідок якої загинула одна особа, ще одну госпіталізовано

Деталі
Так, ДТП сталось лоб у лоб, зіткнулись автомобілі Fiat та Honda.
Невідомо, хто кому виїхав на зустрічну смугу, але ймовірно подія сталась за поганих погодних умов та слизької дороги.
В результаті зіткнення обидва автомобілі були розбиті вщент, а Fiat з водієм у салоні після зіткнення почав горіти.
Водій вантажівки, який проїздив поруч, не міг залишитись байдужим до трагедії. Він дістав зі своєї фури вогнегасник почав гасити легкове авто, але вогнегасник не допоміг і водій Fiat згорів заживо. Як каже свідок, тривало все це біля трьох хвилин.
Щодо водія Honda - він отримав тяжкі тілесні ушкодження, його було госпіталізовано до лікарні.
На місці працювали співробітники ДСНС, а також правоохоронці, які з'ясовують всі обставини ДТП.