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Згорів заживо: у Києві сталось ДТП, внаслідок якої загинула одна особа, ще одну госпіталізовано

Київ • УНН

 • 33421 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Жахлива автокатастрофа сталася у Голосіївському районі столиці, а саме на Гостомельскому шосе. В результаті ДТП загинула одна особа, ще одна - госпіталізована, пише УНН.

Деталі

Так, ДТП сталось лоб у лоб, зіткнулись автомобілі Fiat та Honda.

Невідомо, хто кому виїхав на зустрічну смугу, але ймовірно подія сталась за поганих погодних умов та слизької дороги.

В результаті зіткнення обидва автомобілі були розбиті вщент, а Fiat з водієм у салоні після зіткнення почав горіти.

Водій вантажівки, який проїздив поруч, не міг залишитись байдужим до трагедії. Він дістав зі своєї фури вогнегасник почав гасити легкове авто, але вогнегасник не допоміг і водій Fiat згорів заживо. Як каже свідок, тривало все це біля трьох хвилин.

Щодо водія Honda - він отримав тяжкі тілесні ушкодження, його було госпіталізовано до лікарні.

На місці працювали співробітники ДСНС, а також правоохоронці, які з'ясовують всі обставини ДТП.

Матеріал підготовлено спільно з програмою “Надзвичайне.LIVE з Олексієм Павловським” телеканалу LIVE.

Доповнення

Масштабна ДТП сталась у Голосіївському районі за адресою вулиця Маршала Конєва, 12. Внаслідок аварії розбиті чотири автівки та є двоє потерпілих.

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