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Землетрус у Японії забрав життя вже 64 людей

Землетрус у Японії забрав життя вже 64 людей

Київ • УНН

 • 26100 перегляди

Землетрус магнітудою 7,6 балів стався в центральній Японії, забравши життя щонайменше 64 людей, а поштовхи продовжуються і є ризик зсувів ґрунту.

Щонайменше 64 людини загинули внаслідок потужного землетрусу, який вразив півострів Ното та прилеглі райони в центральній Японії в перший день Нового року, пише УНН з посиланням на Kyodo.

Деталі

Минуло два дні з того часу, як землетрус магнітудою 7,6 викликав значні пошкодження та пожежі у місті Вадзіма у префектурі Ісікава на узбережжі Японського (Східного) моря, але масштаби катастрофи залишаються невідомими.

Японське метеорологічне агентство попередило про можливі зсуви, оскільки в четвер у постраждалих від стихійного лиха районах префектури, де деякі села залишаються відрізаними від інших, очікуються короткочасні дощі.

Місцева влада заявила, що отримала інформацію про декілька випадків, коли люди були поховані заживо або опинилися в пастці під будинками, що обвалилися, у постраждалих від землетрусу районах, які продовжують зазнавати сильних землетрусів.

Доповнення

За даними агентства, новорічний землетрус стався приблизно за 30 км на схід-північний схід від Вадзіми, на глибині 16 км з найвищим рівнем сейсмічної інтенсивності - 7 балів за японською шкалою. У місті семиповерховий будинок завалився набік.

Згідно з описами, 7-бальний землетрус позбавив людей можливості стояти. За даними метеорологічного агентства, востаннє такий землетрус було зафіксовано у 2018 році на Хоккайдо.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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