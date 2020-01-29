Землетрус у Карибському морі відчули в США
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Мешканці американського Маямі відчули поштовхи від потужного землетрусу магнітудою 7,7, який стався в Карибському морі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.
"У центрі Майамі можна було побачити групи людей, які вибігли з багатоповерхівок... У пожежно-рятувальній службі округу Маямі-Дейд поінформували про безліч дзвінків з повідомленнями про поштовхи, які відчули на собі люди, котрі перебували в багатоповерхових будинках", - йдеться в повідомленні.
Інформації про постраждалих не надходило.
Нагадаємо, у Карибському морі біля Ямайки стався потужний землетрус магнітудою 7,7.