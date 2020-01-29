Землетрясение в Карибском море ощутили в США
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Жители американского Майами почувствовали толчки от мощного землетрясения магнитудой 7,7, которое произошло в Карибском море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
"В центре Майами можно было увидеть группы людей, которые выбежали из многоэтажек ... В пожарно-спасательной службе округа Майами-Дейд сообщили о множестве звонков с сообщениями о землетрясении, испытавшие на себе люди, которые находились в многоэтажных домах", - говорится в сообщении.
Информации о пострадавших не поступало.
Напомним, в Карибском море у Ямайки произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7.