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Землетрус на Тонга: Австралія відправила три літаки допомоги з водою та їжею

Землетрус на Тонга: Австралія відправила три літаки допомоги з водою та їжею

Київ • УНН

 • 28295 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Три літаки з Австралії з продовольством, водою, медикаментами та телекомунікаційним обладнанням приземлилися в Тонга в суботу. Тихоокеанський архіпелаг продовжує боротися з наслідками підводного виверження вулкана та цунамі. Про це УНН інформує з посиланням на АР.

Деталі

Літаки з інших країн, включаючи Нову Зеландію та Японію, також доправили вкрай необхідну допомогу тонганському народу, повідомив міністр міжнародного розвитку Австралії та країн Тихоокеанського регіону Зед Сеселья.

Перша така допомога прибула у четвер після того, як головну злітно-посадкову смугу аеропорту було очищено від попелу, викинутого під час виверження вулкана тиждень тому. Виверження також викликало цунамі по всьому Тихому океану, яке розбило човни в Новій Зеландії та викликало розлив нафти до Перу.

За словами Сеселья, в дорозі з допомогою пливуть кораблі зі США та Великої Британії. Також був розгорнутий HMAS Adelaide, корабель ВМС Австралії, на борту якого є гелікоптери, а також інженери та госпіталь на 40 ліжок. Корабель може генерувати електрику та очищати воду.

Також у суботу уряд Японії заявив, що літак C-130 сил самооборони прибув до Тонга з 3 тоннами питної води. За повідомленням Міноборони, у неділю має вилетіти ще один літак із обладнанням для очищення від вулканічного попелу.

Додамо

Три невеликі острови Тонга серйозно постраждали від хвиль цунамі. Більшість тонганців мешкають на головному острові Тонгатапу, де було зруйновано близько 50 будинків. Офіційно відомо про трьох жертв виверження.

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