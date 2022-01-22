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Землетрясение на Тонга: Австралия отправила три самолета помощи с водой и едой

Землетрясение на Тонга: Австралия отправила три самолета помощи с водой и едой

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 января. УНН. Три самолета из Австралии с продовольствием, водой, медикаментами и телекоммуникационным оборудованием приземлились в Тонга в субботу. Тихоокеанский архипелаг продолжает бороться с последствиями подводного извержения вулкана и цунами. Об этом УНН информирует со ссылкой на АР.

Детали

Самолеты из других стран, включая Новую Зеландию и Японию, также доставили крайне необходимую помощь тонганскому народу, сообщил министр международного развития Австралии и стран Тихоокеанского региона Вэд Сеселья.

Первая такая помощь прибыла в четверг после того, как главную взлетно-посадочную полосу аэропорта было очищено от пепла, выброшенного во время извержения вулкана неделю назад. Извержение вызвало цунами по всему Тихому океану, которое разбило лодки в Новой Зеландии и вызвало разлив нефти в Перу.

По словам Сеселья, в дороге с помощью плывут корабли из США и Великобритании. Также был развернут HMAS Adelaide, корабль ВМС Австралии, на борту которого есть вертолеты, а также инженеры и госпиталь на 40 коек. Корабль может генерировать электричество и очищать воду.

Также в субботу правительство Японии заявило, что самолет C-130 сил самообороны прибыл на Тонга с 3 тоннами питьевой воды. По сообщению Минобороны, в воскресенье должен вылететь еще один самолет с оборудованием для очистки от вулканического пепла.

Добавим

Три небольшие острова Тонга серьезно пострадали от волн цунами. Большинство тонганцев обитают на главном острове Тонгатапу, где было разрушено около 50 домов. Официально известно о трех жертвах извержения.

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