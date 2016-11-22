Землетрус магнітудою 7,3 стався на сході Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Потужний землетрус магнітудою 7,3 стався на сході Японії і викликав цунамі заввишки до 1,4 м, передає УНН з посиланням на The Telegraph.
Відзначається, що хвиля такої висоти спостерігалася в районі порту Сендай на узбережжі префектури Міягі.
Крім того, повідомляється, що японське метеорологічне агентство збільшило магнітуду землетрусу, що стався до 7,4.
Також в результаті землетрусу на третьому реакторі АЕС “Фукусіма-2” тимчасово зупинилася система охолодження в басейні з відпрацьованим ядерним паливом, але пізніше система відновила свою роботу.
Як повідомляв УНН, землетрус магнітудою 4,8 стався в п’ятницю, 18 листопада, у провінції Китаю.