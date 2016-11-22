Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на востоке Японии

Отмечается, что волна такой высоты наблюдалась в районе порта Сендай на побережье префектуры Мияги.

Кроме того, сообщается, что японское метеорологическое агентство увеличило магнитуду землетрясения, произошедшего до 7,4.

Также в результате землетрясения на третьем реакторе АЭС "Фукусима-2" временно остановилась система охлаждения в бассейне с отработанным ядерным топливом, но позже система возобновила свою работу.

Как сообщал УНН, землетрясение магнитудой 4,8 произошло в пятницу, 18 ноября, в провинции Китая.