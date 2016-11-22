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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на востоке Японии

Киев • УНН

 • 8634 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Мощное землетрясение магнитудой 7,3 произошло на востоке Японии и вызвало цунами высотой до 1,4 м, передает УНН со ссылкой на The Telegraph.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на востоке Японии

Отмечается, что волна такой высоты наблюдалась в районе порта Сендай на побережье префектуры Мияги.

Кроме того, сообщается, что японское метеорологическое агентство увеличило магнитуду землетрясения, произошедшего до 7,4.

Также в результате землетрясения на третьем реакторе АЭС "Фукусима-2" временно остановилась система охлаждения в бассейне с отработанным ядерным топливом, но позже система возобновила свою работу.

Как сообщал УНН, землетрясение магнитудой 4,8 произошло в пятницу, 18 ноября, в провинции Китая.

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