Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на востоке Японии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Мощное землетрясение магнитудой 7,3 произошло на востоке Японии и вызвало цунами высотой до 1,4 м, передает УНН со ссылкой на The Telegraph.
Отмечается, что волна такой высоты наблюдалась в районе порта Сендай на побережье префектуры Мияги.
Кроме того, сообщается, что японское метеорологическое агентство увеличило магнитуду землетрясения, произошедшего до 7,4.
Также в результате землетрясения на третьем реакторе АЭС "Фукусима-2" временно остановилась система охлаждения в бассейне с отработанным ядерным топливом, но позже система возобновила свою работу.
Как сообщал УНН, землетрясение магнитудой 4,8 произошло в пятницу, 18 ноября, в провинции Китая.