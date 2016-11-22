Землетрус магнітудою 6,3 стався біля берегів Нової Зеландії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Землетрус магнітудою 6,3 стався біля берегів Північного острова Нової Зеландії, передає УНН з посиланням на Геологічну службу США (USGS).
Поштовхи зафіксовані в 138 кілометрах від міста Північний Пальмерстон. Осередок залягав на глибині 37 кілометрів.
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Як повідомляв УНН, 14 листопада, біля берегів Нової Зеландії стався землетрус магнітудою 6,2.