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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

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Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Новой Зеландии

Киев • УНН

 • 7467 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Северного острова Новой Зеландии, передает УНН со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Новой Зеландии

Толчки зафиксированы в 138 километрах от города Северный Пальмерстон. Очаг залегал на глубине 37 километров.

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Как сообщал УНН, 14 ноября, у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,2.

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