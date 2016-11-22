Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Новой Зеландии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Северного острова Новой Зеландии, передает УНН со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).
Толчки зафиксированы в 138 километрах от города Северный Пальмерстон. Очаг залегал на глубине 37 километров.
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Как сообщал УНН, 14 ноября, у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,2.