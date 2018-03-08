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Земан офіційно вступив на посаду президента Чехії

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. У четвер, 8 березня, у Празі відбулася церемонія вступу Мілоша Земана на посаду президента Чехії на другий п'ятирічний термін. Про це повідомляє Czech Radio, передає УНН.

Земан приніс клятву вірності Чеській Республіці, а потім виступив майже з півгодинною інавгураційною промовою, в ході якої зал покинули ряд політиків, насамперед, представники правих партій — “TOP 09” і “Цивільно-демократичної партії”.

За даними Czech Radio, в ході свого виступу президент звинуватив у необ’єктивності чеське громадське телебачення, а також розкритикував підприємця Зденека Бакалу і його ЗМІ. Глава держави звинуватив Бакалу у великих економічних злочинах, назвав його “плямою” на тілі країни. Він також заявив, що поки не буде поставлена крапка в розслідуванні щодо діяльності бізнесмена в компанії OKD, не можна буде сказати, що економічні злочини в Чехії вже у минулому.

Земан підкреслив, що в ході свого другого п’ятирічного строку продовжить активно підтримувати національну економічну дипломатію та інститут активного громадянства, а також висловився за введення елементів прямої демократії, зокрема, прямих виборів мерів і гетьманів. Політик позитивно оцінив практику поїздок по регіонах та зустрічей з громадянами, від якої він не збирається відмовлятися.

Нагадаємо, Мілош Земан, якому неодноразово приписували проросійські погляди, був переобраний на другий президентський термін у Чехії.

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