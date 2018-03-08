Земан официально вступил в должность президента Чехии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В четверг, 8 марта, в Праге состоялась церемония вступления Милоша Земана на пост президента Чехии на второй пятилетний срок. Об этом сообщает Czech Radio, передает УНН.
Земан принес клятву верности Чешской Республике, а затем выступил почти с получасовой инаугурационной речью, в ходе которой зал покинули ряд политиков, прежде всего, представители правых партий - "TOP 09" и "Гражданско-демократической партии".
По данным Czech Radio, в ходе своего выступления президент обвинил в необъективности чешское общественное телевидение, а также раскритиковал предпринимателя Зденека Бакалу и его СМИ. Глава государства обвинил Бакалу в больших экономических преступлениях, назвал его "пятном" на теле страны. Он также заявил, что пока не будет поставлена точка в расследовании о деятельности бизнесмена в компании OKD, нельзя будет сказать, что экономические преступления в Чехии уже в прошлом.
Земан подчеркнул, что в ходе своего второго пятилетнего срока продолжит активно поддерживать национальную экономическую дипломатию и институт активного гражданства, а также высказался за введение элементов прямой демократии, в частности, прямых выборов мэров и гетманов. Политик положительно оценил практику поездок по регионам и встреч с гражданами, от которого он не собирается отказываться.
Напомним, Земан, которому неоднократно приписывали пророссийские взгляды, был переизбран на второй президентский срок в Чехии.