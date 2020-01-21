Зеленському направили на підпис законопроект про збереження культурних цінностей в ОРДЛО та Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Законопроект про збереження культурних цінностей на окупованих територіях сьогодні направили на підпис Президенту України Володимиру Зеленському. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний сайт Верховної Ради.
"Закон направлено на підпис Президенту", - йдеться на сайт ВР.
Після набрання чинності він забезпечить Україні кращі можливості зберегти об’єкти культурної спадщини та культурних цінностей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, та в АРК.
Що зміниться:
- Процедура призначення на посади керівників державних та комунальних закладів культури, державних та комунальних музеїв, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях;
- Повноваження щодо управління комунальною власністю відповідних територій та повноваження сільського, селищного, міського голови;
- Майнові права музеїв, які через визначення головного зберігача музейних предметів та музейних колекцій на зазначених територіях матимуть належну суб’єктність для представництва в судах.
Нагадаємо, 14 січня парламентарі ухвалили в цілому законопроект про збереження культурних цінностей на окупованих територіях.