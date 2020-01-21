Зеленскому направили на подпись законопроект о сохранении культурных ценностей в ОРДЛО и Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Законопроект о сохранении культурных ценностей на оккупированных территориях сегодня направили на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Верховной Рады.
"Закон направлен на подпись Президенту", - говорится на сайте ВР.
После вступления в силу он обеспечит Украине лучшие возможности сохранить объекты культурного наследия и культурных ценностей, находящихся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, и в АРК.
Что изменится:
- Процедура назначения на должности руководителей государственных и коммунальных учреждений культуры, государственных и коммунальных музеев, находящихся на временно оккупированных территориях;
- Полномочия по управлению коммунальной собственностью соответствующих территорий и полномочия сельского, поселкового, городского головы
- Имущественные права музеев, через определение главного хранителя музейных предметов и музейных коллекций на указанных территориях будут иметь надлежащую субъектность для представительства в судах.
Напомним, 14 января парламентарии приняли в целом законопроект о сохранении культурных ценностей на оккупированных территориях.