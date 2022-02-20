Зеленського пікетували через повільне розслідування подій на Майдані
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. У центрі Києва сьогодні пройшла численна акція, приурочена до річниці трагічних подій на Майдані, де в 2014 році загинуло більше ста людей.
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Близько 4 тисяч учасників акції вимагали завершити розслідування подій на Майдані і покарати винних. Активісти скандували патріотичні гасла і вимагали повернути Україні Крим і Донбас. Крім того, мітингувальники вигукували заклики вийти з Будапештського меморандуму, не здатного захистити Україну від зовнішньої агресії.
Нагадаємо, ще рік тому 21 січня 2021 року Європейський суд з прав людини виніс рішення щодо низки справ про події під час Революції Гідності. Згідно з рішенням ЄСПЛ, офіційні розслідування у багатьох випадках були неефективними. Суд констатував відсутність на сьогоднішній день незалежного та ефективного механізму в Україні для розслідування злочинів, скоєних співробітниками правоохоронних органів та недержавних агентів під час подій на Майдані.
Розслідування подій, що відбулися вісім років тому, не завершені, вбивства перших активістів, які брали участь у подіях на Майдані, залишаються нерозкритими. Злочини проти силовиків не розслідуються. У тих справах, які передані до суду, вироки не винесені.
На акції у зв'язку з цим вимагали відставки керівників силових органів, генпрокурора Ірини Венедиктової та президента Володимира Зеленського.