Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Чехії і запросив його до України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. У рамках участі в роботі 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Чеської Республіки Андреєм Бабішем. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Президента.
Глава держави відзначив послідовну та потужну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України з боку Чехії. Він також висловив чеській стороні вдячність за гуманітарну та фінансову допомогу.
Окрему увагу приділили стану і перспективам розвитку торговельно-економічної та інвестиційної співпраці.
Президент України відзначив позитивну динаміку двосторонньої торгівлі й запросив чеські компанії активно освоювати український ринок.
Співрозмовники наголосили на взаємній налаштованості на активізацію політичного діалогу між двома країнами.
Володимир Зеленський запросив главу уряду Чеської Республіки відвідати Україну з візитом.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся на полях 74-ї сесії Генасамблеї ООН з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.