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Зеленський зустрівся із Санду: говорили про новий залізничний коридор між Україною та Молдовою

Зеленський зустрівся із Санду: говорили про новий залізничний коридор між Україною та Молдовою

Київ • УНН

 • 627654 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Президентом Республіки Молдова Маєю Санду, яка на його запрошення перебуває з візитом у нашій країні, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Деталі

Глава Української держави відзначив важливість солідарності Молдови з народом України в умовах російської агресії, що триває, і наголосив на налаштованості й далі робити все необхідне для розбудови дружніх і тісних відносин між нашими державами.

Він високо оцінив сигнали молдовської сторони на підтримку України та відвідання Президентом Молдови постраждалих від російських окупантів міст.

Глава Української держави поінформував колегу про ситуацію на фронті.

Лідери висловили готовність посилити співпрацю в контексті протидії викликам з боку росії та обмінялися думками щодо необхідності подальшого санкційного тиску на Москву.

Володимир Зеленський і Мая Санду предметно обговорили актуальні питання двосторонньої взаємодії.

Президент України привітав спільний прогрес у питаннях розвитку транспортної інфраструктури, зокрема сполучення Одеської області та півдня Молдови новим залізничним коридором зі спільним прикордонним та митним контролем.

Сторони позитивно відзначили роботу відповідних відомств двох країн, спрямовану на збільшення пропускної спроможності на окремих прикордонних ділянках.

Окрему увагу було приділено питанню створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Президенти України та Молдови також обговорили прогрес і подальші перспективи руху двох держав шляхом європейської інтеграції.

Під час зустрічі Володимир Зеленський висловив подяку молдовській стороні за ухвалене національним парламентом рішення про визнання Голодомору в Україні актом геноциду українського народу.

Раніше

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Прем’єр-міністром Республіки Хорватія Андреєм Пленковичем, який відвідує нашу країну з візитом.

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