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Зеленський зняв догану з двох заступників керівника ОПУ Трофімова і Тимошенка

Зеленський зняв догану з двох заступників керівника ОПУ Трофімова і Тимошенка

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський достроково зняв догану з двох заступників керівника Офісу Президента України Сергія Трофімова і Кирила Тимошенка. Про це йдеться в указі Президента №958/2019 "Про дострокове зняття дисциплінарного стягнення" від 26 грудня, передає УНН.

"Зняти достроково догану, оголошену указом Президента України від 17 вересня 2019 року № 699 "Про притягнення до дисциплінарної відповідальності", із: Трофімова Сергія Володимировича - першого заступника керівника Офісу Президента України; Тимошенка Кирила Владленовича - заступника керівника Офісу Президента України", - йдеться у тексті указу.

Нагадаємо, двом заступникам голови Офісу Президента було оголошено догану у вересні.

За даними поінформованого джерела УНН, причиною притягнення до дисциплінарної відповідальності двох заступників керівника Офісу Президента України, найімовірніше, стала поява Геннадія Корбана біля Глави держави під час візиту Володимира Зеленського в Дніпро.

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