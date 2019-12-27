Зеленський зняв догану з двох заступників керівника ОПУ Трофімова і Тимошенка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський достроково зняв догану з двох заступників керівника Офісу Президента України Сергія Трофімова і Кирила Тимошенка. Про це йдеться в указі Президента №958/2019 "Про дострокове зняття дисциплінарного стягнення" від 26 грудня, передає УНН.
"Зняти достроково догану, оголошену указом Президента України від 17 вересня 2019 року № 699 "Про притягнення до дисциплінарної відповідальності", із: Трофімова Сергія Володимировича - першого заступника керівника Офісу Президента України; Тимошенка Кирила Владленовича - заступника керівника Офісу Президента України", - йдеться у тексті указу.
Нагадаємо, двом заступникам голови Офісу Президента було оголошено догану у вересні.
За даними поінформованого джерела УНН, причиною притягнення до дисциплінарної відповідальності двох заступників керівника Офісу Президента України, найімовірніше, стала поява Геннадія Корбана біля Глави держави під час візиту Володимира Зеленського в Дніпро.