Зеленський змінив указ часів Януковича

"Ha зміну статті 3 Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1063 "Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку" (зі зміною, внесеною Указом від 3 квітня 2015 року № 199) затвердити граничну чисельність працівників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у кількості 575 штатних одиниць", - сказано в тексті указу.

Зазначимо, що станом на 1 серпня 2015 року гранична чисельність працівників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку затверджена в кількості 460 штатних одиниць

Нагадаємо, раніше сьогодні Зеленський підписав указ про припинення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та створення комісії з її ліквідації.