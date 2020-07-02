Зеленський змінив указ часів Януковича

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про внесення зміни до Указу Президента України від 23 листопада 2011 року №1063 "Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку". Відповідний документ №260/2020 від 30 червня оприлюднено на сайті Глави держави, передає УНН.

"Ha зміну статті 3 Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1063 "Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку" (зі зміною, внесеною Указом від 3 квітня 2015 року № 199) затвердити граничну чисельність працівників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у кількості 575 штатних одиниць", - сказано в тексті указу.

Зазначимо, що станом на 1 серпня 2015 року гранична чисельність працівників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку затверджена в кількості 460 штатних одиниць

Нагадаємо, раніше сьогодні Зеленський підписав указ про припинення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та створення комісії з її ліквідації.

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