Зеленский изменил указ времен Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о внесении изменения в Указ Президента Украины от 23 ноября 2011 года №1063 "О Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку". Соответствующий документ №260/2020 от 30 июня обнародован на сайте Главы государства, передает УНН.
"Ha изменение статьи 3 Указа Президента Украины от 23 ноября 2011 года № 1063 "О Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку" (с изменением, внесенным Указом от 3 апреля 2015 года № 199) утвердить предельную численность работников Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в количестве 575 штатных единиц", - говорится в тексте указа.
Отметим, что по состоянию на 1 августа 2015 года предельная численность работников Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку утверждена в количестве 460 штатных единиц
Напомним, ранее сегодня Зеленский подписал указ о прекращении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, и создание комиссии по ее ликвидации.