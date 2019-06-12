Зеленський змінив главу делегації України на міжнародній конференції в Гаазі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський змінив склад делегації від України для участі в роботі 22-ї Дипломатичної сесії Гаазької конференції з міжнародного приватного права. Про це УНН повідомляє з посиланням на відповідний Указ глави держави.
“Внести до Указу Президента України від 16 травня 2019 року NQ 230 „Про делегацію України для участі в роботі 22-ї Дипломатичної сесії Гаазької конференції з міжнародного приватного права“ такі зміни:
1) на часткову зміну статті 1:
а) затвердити у складі делегації України для участі в роботі 22-ї Дипломатичної сесії Гаазької конференції з міжнародного приватного права (далі — делегація) Ченцова Всеволода Валерійовича — Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Нідерланди — главою делегації, увільнивши його від виконання обов’язків заступника глави делегації;
б) вивести зі складу делегації С.Петухова (заступник міністра юстиції з питань європейської інтеграції Сергій Петухов — ред.), увільнивши його від виконання обов’язків глави делегації”, — йдеться в Указі № 230.
Склад делегації був затверджений ще попереднім главою держави. Нагадаємо, що конференція відбудеться 18 червня — 2 липня 2019 року, м. Гаага, Королівство Нідерланди.