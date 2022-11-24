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Зеленський зібрав Ставку: заслухали доповіді розвідки про плани ворога на найближчий час

Зеленський зібрав Ставку: заслухали доповіді розвідки про плани ворога на найближчий час

Київ • УНН

 • 726663 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський у четвер провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Як повідомили в Офісі президента, були заслухані доповіді керівників розвідки про плани ворога на найближчий час, передає УНН.

Деталі

Як повідомили в ОП, Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямів доповіли про актуальну ситуацію на фронті, окремо поінформували про дії на Донецькому напрямку.

Також були заслухані доповіді керівників розвідки про плани ворога на найближчий час.

Учасники засідання проаналізували забезпечення сил оборони технікою, озброєнням та боєприпасами, а також актуальні потреби війська для проходження зимового періоду.

Крім того, члени Ставки розглянули перебіг відновлення енергетичної системи України та ліквідації наслідків нещодавніх ракетних ударів Росії. Окремо зупинилися на питанні забезпечення стабільності зв’язку в умовах війни, зокрема шляхом переходу на автономне енергоживлення.

Також було продовжено роботу в напрямі захисту об’єктів критичної інфраструктури від російських атак. У цьому контексті наголошено на необхідності посилення співпраці з партнерами України задля формування ефективної протиповітряної оборони.

Додамо

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

Також до засідання Ставки долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

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