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Зеленский собрал Ставку: заслушали доклады разведки о планах врага на ближайшее время

Зеленский собрал Ставку: заслушали доклады разведки о планах врага на ближайшее время

Киев • УНН

 • 726662 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Как сообщили в Офисе президента, были заслушаны доклады руководителей разведки о планах врага на ближайшее время, передает УНН.

Детали

Как сообщили в ОП, Главнокомандующий ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронте, отдельно проинформировали о действиях на Донецком направлении.

Также были заслушаны доклады руководителей разведки о планах врага на ближайшее время.

Участники заседания проанализировали обеспечение сил обороны техникой, вооружением и боеприпасами, а также актуальные потребности войск для прохождения зимнего периода.

Кроме того, члены Ставки рассмотрели ход восстановления энергетической системы Украины и ликвидацию последствий недавних ракетных ударов россии. Отдельно остановились на вопросе обеспечения стабильности связи в условиях войны, в частности путем перехода на автономное энергопитание.

Также была продолжена работа в направлении защиты объектов критической инфраструктуры от российских атак. В этом контексте подчеркивается необходимость усиления сотрудничества с партнерами Украины для формирования эффективной противовоздушной обороны.

Добавим

В заседании приняли участие: руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

Также к заседанию Ставки присоединились: министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

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