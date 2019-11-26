Зеленський зустрівся з представниками української громади в Естонії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Таллінні Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з представниками української громади, зокрема з тими, хто проходить реабілітацію в Естонії. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Люди висловили підтримку діям української влади, серед іншого крокам, спрямованим на досягнення миру на Донбасі.
"Ми всі хочемо, щоб Україна знала: вона не одна – світ з вами, Європа з вами, Естонія з вами", – сказала представниця української громади Лідія Лане.
Українська громада запевнила, що вірить у євроінтеграційну динаміку України, і багато хто хоче повернутися на батьківщину.
Глава держави подякував громаді за активну позицію.
"Повертайтеся в Україну, починайте працювати, піднімайте виробництво. Приєднуйтеся до нас!" – звернувся до представників громади Володимир Зеленський.
Також Президент разом з дружиною вшанували пам’ять полеглих за незалежність Естонії. Президентське подружжя поклало квіти до Монумента перемоги у війні за незалежність. Володимир та Олена Зеленські вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.
Нагадаємо, У Таллінні Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі cпікером парламенту Естонської Республіки.